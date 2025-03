Travaglio racconta la storia italiana tra politica e poteri

Appuntamento il 6 agosto alle 21 nell’arena Gigli di Porto Recanati, dove sarà protagonista il giornalista Marco Travaglio con "I migliori danni della nostra vita – terza stagione". Lo spettacolo è organizzato da Futura Unisce con il patrocinio del Comune. Durante la serata Travaglio racconterà, nel consueto stile satirico, gli ultimi anni di storia italiana: ovvero come i poteri della politica, della finanza e dell’informazione hanno ribaltato il voto degli italiani ogni volta che chiedevano un cambiamento e l’hanno trasformato in restaurazione, facendo risorgere l’ancien régime. Sullo sfondo, l’eterna sovranità limitata dell’Italia genuflessa ai falchi europei e agli Stati Uniti, che ci trascinano regolarmente in guerra: da quelle sui ceti più deboli per far quadrare i bilanci dei ricchi, a quelle sull’Ucraina, la Russia, Israele, Hamas e la Cina. I biglietti sono in vendita su Ticketone e Ciaotickets. Per info 347-3247190.