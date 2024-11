Trave dal solaio finisce addosso a un muratore. Il 37enne ricoverato d’urgenza ad Ancona

Paura, ieri a Camerino intorno alle 8.40, per un operaio senegalese di 37 anni residente a Civitanova. Stava lavorando alla ristrutturazione di un’abitazione in via Muralto, quando per cause da chiarire gli è precipitata addosso una trave dal solaio. Con l’eliambulanza bloccata dal maltempo, è stato portato in ambulanza ad Ancona. Il 37enne ha riportato un politrauma ma per fortuna non è in pericolo di vita. Sul posto ispettori del Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Ast, che hanno effettuato i primi accertamenti per ricostruire la vicenda e le eventuali responsabilità per l’accaduto.