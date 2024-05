Travolge un anziano e scappa. Aperta la caccia all’auto pirata

Anziano investito da un’auto, il conducente scappa senza prestare soccorso. È caccia al pirata della strada, indagini in corso a Macerata. L’investimento è avvenuto l’altroieri, a Borgo San Giuliano. Secondo quanto è stato ricostruito dagli agenti della polizia stradale, intorno alle 19.40, un ottantenne residente a Macerata stava attraversando la strada quando è stato investito da un’auto. La persona che si trovava al volante dell’automobile, però, ha proseguito dritta per la sua strada, senza fermarsi a soccorrere l’anziano. Sul luogo dell’investimento sono intervenuti immediatamente i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118 che, dopo le prime cure sul posto, hanno caricato l’anziano a bordo di una ambulanza e lo hanno trasportato all’ospedale di Macerata, dove è stato sottoposto a tutti i vari accertamenti. Fortunatamente l’anziano non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Macerata e anche una Volante della polizia. Ora sono in corso le indagini per risalire alla targa dell’automobile che ha investito l’ottantenne. Ci sarebbero anche dei testimoni che hanno assistito alla scena e che hanno fornito elementi che potrebbero rivelarsi utili alle indagini per risalire al pirata della strada. Gli agenti di polizia stanno ricostruendo quanto accaduto.