Travolge un ciclista e si allontana: caccia all’auto pirata

Civitanova Marche (Macerata), 5 ottobre 2023 – Prima travolge un ciclista, poi si allontana senza prestare soccorso. La polizia stradale sta indagando per rintracciare l’auto pirata che ieri, attorno alle 20.20, ha causato un incidente per poi allontanarsi. L’incidente è avvenuto su un ponte sul fiume Chienti tra Civitanova Marche (Macerata) e Porto Sant'Elpidio (Fermo).

La persona ferita è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata in ospedale. Sul posto è intervenuta la polizia stradale per tutti gli accertamenti del caso e per rintracciare il conducente dell'auto che si è allontanata dopo l'incidente. Resta da chiarire se l’automobilista non si è accorto di nulla oppure si è allontanato di proposito, senza prestare soccorso.