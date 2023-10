Travolse e uccise una donna: patteggia un anno di pena

Per aver investito e ucciso una donna che attraversava la strada, ha patteggiato un anno di pena il settempedano 53enne Paolo Amici. Il fatto era successo il 22 settembre dell’anno scorso. Quella mattina, poco prima delle 8, Iryna Zaliska, una 67enne di origini ucraine che lavorava come badante in casa di un’anziana, era uscita di casa per andare a buttare la spazzatura nei cassonetti sul lato opposto del marciapiedi, in viale Indipendenza, poco prima del bivio nei pressi della caserma dei vigili del fuoco. Ma all’improvviso era sopraggiunta una Volkswagen Polo, condotta dal settempedano. Sebbene la donna stesse attraversando su un passaggio pedonale, segnalato anche dal semaforo, l’automobilista diretto verso il centro l’aveva vista troppo tardi e l’aveva presa in pieno. La 67enne era morta sul colpo, per le lesioni riportate nell’impatto violento. Così Amici era stato accusato di omicidio stradale, alla luce di quanto ricostruito dopo il tragico incidente dagli agenti della polizia locale di Macerata.

Ieri mattina, per lui si è tenuto il processo in udienza preliminare. Di fronte al giudice Daniela Bellesi, per l’imputato l’avvocato Pietro Siciliano ha chiesto di patteggiare la pena, concordata con il procuratore Giovanni Narbone a un anno di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale. Per il settempedano è scattata anche la sospensione della patente, sempre per la durata di un anno. La notizia della morte della 67enne aveva sollevato molto cordoglio. Iryna Zaliska infatti viveva da anni in provincia, dove aveva molti amici che apprezzavano il suo carattere solare e allegro. Prima aveva lavorato a lungo a Morrovalle, e da qualche tempo si era trasferita a Macerata, per occuparsi di una pensionata. Nelle case dove aveva prestato servizio si era fatta apprezzare per la professionalità e l’umanità con cui svolgeva il suo compito delicato.

Paola Pagnanelli