Travolta da un’onda sugli scogli in Portogallo, giovane dottoressa muore per una foto

Colmurano (Macerata), 28 giugno 2024 – Travolta da un’onda anomala su una scogliera dove si trovava per una foto, è morta a Madeira (in Portogallo) una turista italiana di 28 anni. La vittima è Margherita Salvucci di Colmurano (Macerata), giovane psichiatra, che era in vacanza con i genitori e la sorella più piccola.

Stando alle prime ricostruzioni, l’incidente si è verificato attorno alle 17 di ieri. Margherita, grande appassionata di viaggi e di montagna, si trovava a Madeira con il padre Piergiovanni, la madre Ornella Formica (ex sindaco di Colmurano) e la sorella. Al momento di scattare una foto su una scogliera, la 28enne sarebbe stata travolta da un’onda. Subito sono scatti i soccorsi e la ragazza è stata portata in condizioni critiche in ospedale, dove però questa mattina è morta.

La notizia della tragedia si è subito diffusa nel Maceratese, dove la famiglia Salvucci è molto conosciuta. Margherita è descritta da tutti come una ragazza molto brillante: si era trasferita a Padova per lavoro, ma tornava spesso a Colmurano. Il padre Piergiovanni è un piccolo imprenditore delle energie rinnovabili, mentre la madre Ornella Formica è stata sindaca di Colmurano. Da tempo non viaggiavano tutti insieme e per questo avevano programmato una vacanza in famiglia, che purtroppo è finita in tragedia.