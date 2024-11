Travolta mentre attraversa. Donna in prognosi riservata

Una donna di 81 anni è stata portata in gravi condizioni all’ospedale di Torrette ad Ancona dopo essere stata investita da un’auto mentre attraversava via Cioci a Macerata. L’incidente si è verificato poco prima della 14 di ieri, non lontano dall’incrocio con via Issy les Moulineaux. Stando a quanto è stato ricostruito dagli agenti della polizia locale intervenuti sul posto, l’anziana stava attraversando a qualche decina di metri dalle strisce pedonali quando è stata urtata da un’Alfa Romeo Giulietta, guidata da un 22enne di Macerata. Il giovane si è fermato a prestare i soccorsi e subito in via Cioci è arrivata un’ambulanza del 118: viste le condizioni della donna, i medici hanno preferito disporre il trasferimento all’ospedale regionale di Ancona, dove ora l’anziana è ricoverata in prognosi riservata. L’Alfa è stata posta sotto sequestro dagli uomini della polizia locale.