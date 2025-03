Travolta mentre attraversa. Sbalzata sull’asfalto da un’auto, anziana muore in ospedale

Prima l’impatto con l’auto, poi il volo sull’asfalto. È morta così, ieri mattina, l’87enne maceratese Clara Calzolari, travolta da un’auto mentre attraversava la strada in via Beniamino Gigli, a due passi dall’ospedale di Macerata. L’investimento si è verificato attorno alle 8.45. La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia locale, ma stando a quanto è stato possibile ricostruire, l’anziana stava attraversando la strada quando è stata travolta da una Fiat Panda, guidata da una 73enne maceratese, che viaggiava assieme alla figlia. Calzolari ha prima sbattuto contro il parabrezza dell’auto, poi è stata sbalzata sulla strada. Subito sono scattati i soccorsi, con gli operatori del 118 che – data anche la vicinanza dell’ospedale – sono arrivati nel giro di pochi istanti. Le condizioni dell’87enne sono però apparse subito disperate: il tempo di arrivare al pronto soccorso e l’anziana è morta. L’incidente si è verificato all’altezza di un attraversamento pedonale, ma la polizia locale – guidata dal comandante Danilo Doria – è ancora al lavoro per capire se l’anziana è stata travolta sulle strisce pedonali o nei pressi di queste. Accertamenti sono in corso anche sulla velocità della Panda, ma l’auto non dovrebbe essere andata oltre i limiti, visto anche che la strada è in salita. Sotto choc la 73enne alla guida dell’auto, che è stata portata al pronto soccorso per accertamenti. Del fatto è stata informata la procura di Macerata, che ha subito dato il via libera alla celebrazione del funerale. Come da prassi in questi casi, sarà aperto un fascicolo per omicidio stradale. L’auto della 73enne è stata sequestrata.