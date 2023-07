Travolto da un’auto ai giardini Diaz Bimbo di due anni in gravi condizioni

di Paola Pagnanelli

Un bambino di due anni è ricoverato in gravi condizioni ad Ancona, dopo essere stato investito da un’auto vicino ai giardini Diaz. L’incidente è avvenuto poco prima di mezzogiorno, ieri. Una maceratese di 79 anni, al volante di una Fiat Panda, dopo aver superato l’ovale del parco e il bar, ha imboccato una delle corsie riservate agli autobus. Purtroppo la donna non si è accorta del piccolo, un bimbo di origini senegalesi residente in città, che era lì con la mamma in attesa di un bus, e lo ha investito. Subito le sue condizioni sono apparse piuttosto gravi. Il personale del 118, arrivato di corsa ai giardini, è riuscito a fargli riprendere i sensi e poi di corsa lo hanno portato all’ospedale di Macerata. In seguito però è stato deciso di ricoverarlo all’ospedale pediatrico Salesi di Ancona, dove è stato portato in eliambulanza, perché potesse avere cure più specifiche per la sua età. A quanto sembra, sarà operato a breve alla gamba, dove ha riportato una brutta frattura, e alla mandibola. Ma per fortuna a quanto sembra il bimbo non è in pericolo di vita e i medici sono ottimisti sulle sue prospettive di ripresa. Ai giardini sono arrivati subito anche gli agenti della polizia locale, per i rilievi necessari a chiarire le dinamica dell’incidente. Per prima cosa, è saltato agli occhi il fatto che la Panda fosse in una corsia dove le auto non dovrebbero passare, dato che è riservata ai soli autobus, con le pensiline e i pedoni che salgono e scendono dai mezzi pubblici. La maceratese 79enne è stata sentita dagli agenti. A quanto sembra, la donna avrebbe detto di non essersi accorta minimamente del piccolo sulla strada. Gli accertamenti comunque sono in corso, per chiarire la vicenda.

L’investimento ha però riportato l’attenzione sulla circolazione di auto, scooter e moto intorno ai giardini. Da tempo infatti chi frequenta il parco segnala una anomala presenza di vetture di ogni genere, nonostante i divieti di transito che in teoria vigono su quell’area. Sia le famiglie con i bambini, sia gli sportivi che usano quello spazio per allenarsi sono costretti a fare attenzione a mezzi che non dovrebbero esserci, e che non di rado fanno tutto il giro della zona verde, passando persino sopra alla rete arancione che un tempo delimitava il cantiere, e che ormai è a terra, del tutto inutile, zigzagando tra pullman e pedoni a velocità anche poco adeguate. Molti hanno sollecitato maggiori controlli da parte della polizia locale, per garantire il rispetto delle regole. E dopo quanto accaduto ieri mattina potrebbe essere valutata qualche ulteriore misura, per aumentare la sicurezza dell’area.