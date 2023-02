Travolto da un’auto sulle strisce Settantenne in prognosi riservata

di Paola Pagnanelli

Un pedone è stato investito ieri, mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Roma, e ora è ricoverato in condizioni delicate. Intorno alle 13.15 l’uomo, un 70enne maceratese, stava attraversando la strada davanti al bar Nino quando, dal centro diretta verso la periferia, è arrivata una Fiat Punto condotta da un 63enne, anche lui di Macerata. Il conducente si è accorto troppo tardi dell’uomo sulla strada e non è riuscito a frenare in tempo, così lo ha investito. Subito sono stati chiamati i soccorsi ed è accorsa l’ambulanza del 118. I sanitari hanno prestato le prime cure al ferito, poi in ambulanza lo hanno portato all’ospedale, la prognosi per lui al momento è riservata a causa dei traumi riportati nell’impatto con l’auto e la caduta a terra. Per i rilievi in via Roma sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che ogni giorno, negli orari di entrata e uscita a scuola degli studenti, presidiano quella zona ad altissima intensità di traffico. A quanto sembra dalla prima ricostruzione dei fatti, l’automobilista avrebbe tenuto una velocità moderata, ma arrivato in quel punto di via Roma si sarebbe trovato con il sole davanti che gli avrebbe impedito di vedere bene. Poco prima dell’impatto, il conducente stava appunto abbassando l’aletta parasole per ripararsi gli occhi, ma quell’attimo di distrazione avrebbe fatto sì che si accorgesse del pedone con un istante di ritardo. L’investimento, con le operazioni di soccorso e i rilievi, hanno creato qualche ulteriore rallentamento al traffico lungo la via, risolto però nel giro di poco.