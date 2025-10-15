Travolto in bicicletta sulla rotatoria. Grave a Torrette un pensionato

Un ciclista di 78 anni è stato centrato da un’auto mentre attraversava la rotatoria che si trova in via Del Sole, a nord di Porto Recanati. Ma subito dopo l’urto il 78enne, originario di Potenza Picena, ha perso i sensi e per questo è stato intubato e portato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona, in gravi condizioni. Questo il bruttissimo incidente che è avvenuto ieri mattina, nel tratto al confine tra Porto Recanati e Loreto.

Intorno alle 9.30, il 78enne stava pedalando in sella a una bici da corsa e si era immesso sulla rotatoria di via Del Sole, a poca distanza dal discount Lidl. Ma a un certo punto, stando a una prima ricostruzione al vaglio della polizia locale, il ciclista è stato urtato lateralmente da una Hyundai bianca, condotta da un 36enne portorecanatese. L’auto avrebbe colpito il 78enne con il paraurti anteriore e con lo specchietto retrovisore. A causa dello scontro il ciclista è stato sbalzato per qualche metro, per poi cadere sull’asfalto.

Sul posto sono accorsi gli operatori sanitari del 118, con l’ambulanza della Croce Gialla di Porto Recanati e quella medicalizzata da Recanati, oltre agli agenti della polizia locale per i rilievi di rito. Tuttavia, al loro arrivo, il ciclista aveva già perso i sensi e sanguinava dalla testa, nonostante indossasse il casco. A quel punto è stata allertata l’eliambulanza Icaro, che in seguito è atterrata a poca distanza dal luogo dello scontro. Così il 78enne è stato caricato, intubato e portato in volo all’ospedale di Torrette, in codice rosso, con una sospetta emorragia cerebrale.

Sul fatto sono in corso gli accertamenti da parte della polizia locale, che dovrà appurare con esattezza la dinamica dell’impatto fra i due mezzi e le relative responsabilità delle parti in causa. Il 36enne, alla guida della Hyundai, rischia ora di essere indagato con l’accusa di lesioni stradali.