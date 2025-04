Travolto in strada. Domani l’addio a Pietro Fabiani

È stato fissato per domani alle 15.30, nella chiesa collegiata di Montecassiano il funerale di Pietro Fabiani, 33enne di Vallecascia che ha perso la vita sabato dopo essere stato travolto da un trattore mentre pedalava in sella alla sua bicicletta da corsa lungo la Septempedana. Oggi il medico legale Roberto Scendoni effettuerà l’ispezione per chiarire le cause del decesso. La camera ardente sarà allestita alla sala del commiato Bracalenti. La comunità si stringe ai genitori Gabriele e Margherita e alla sorella Federica. Tantissimi i messaggi di affetto che continuano ad arrivare per loro, in ricordo di Pietro, un ragazzo benvoluto da tutti, che lasciava il segno per i suoi modi discreti e gentili. Appassionato di montagna, natura, bici e cinema, tifoso di calcio e Inter, sempre disposto ad aiutare gli altri. Lavorava nell’azienda di famiglia, sempre a Montecassiano, nel settore artigiano-manifatturiero.