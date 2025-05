Tre allieve del Convitto Leopardi trionfano al concorso "Enrico Zangarelli"

Tre allieve del convitto Leopardi di Macerata sono state protagoniste della 26° edizione del concorso nazionale musicale "Enrico Zangarelli", svolto pochi giorni fa a Città di Castello. A brillare sono state Azzurra Coppari Pieristè (classe 3A), Stella Coppari Pieristè (classe 3B) e Sara Cipolletti (classe 3A), iscritte all’indirizzo musicale. Età media: tredici anni e mezzo.

Così, grazie a un raffinato dialogo tra le corde di violino e chitarra, il duo Azzurra e Stella Pieristé ha ottenuto il primo premio nella categoria duo (G3). Non solo: Stella ha incantato anche nella categoria solisti, aggiudicandosi il primo premio nella sezione solisti di chitarra (B3). Ma c’è stata gloria anche per Sara Cipolletti che ha proposto due brani per chitarra, prendendosi il terzo premio nella sezione solisti. Con loro c’erano i docenti Magdalena Fontana e David Taglioni.