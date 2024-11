Tre anni di lavori tra strade e ponti. Parcaroli: la sicurezza è una priorità

Oltre 41 milioni di lavori sulle strade provinciali e sui ponti in tre anni. Questo un primo bilancio degli interventi finanziati dalla Provincia durante il mandato del presidente Sandro Parcaroli. Nel corso del 2022, infatti, sono stati completati interventi per 10.668.461 euro, di cui 2.050.000 euro per la sistemazione e messa in sicurezza di alcuni ponti, 338.903 euro per l’installazione di nuove barriere di sicurezza e 8.279.557 euro per risanamento e ripristino di manti stradali e dissesti su vari tratti del territorio provinciale, all’interno del quale l’investimento più importante è stato rappresentato dai 2.530.000 euro utilizzati per il risanamento della strada 113 Sant’Angelo in Pontano – Monte San Martino. "La sicurezza lungo le strade provinciali resta una priorità di questa amministrazione – commenta Parcaroli – e gli uffici continueranno a realizzare interventi su tutto il territorio. Siamo consapevoli delle necessità e delle richieste che ci arrivano dai vari Comuni che cerchiamo di soddisfare per quanto nelle possibilità di un Ente che ha un bilancio sempre più penalizzato da tagli e trasferimenti". Nel 2023, invece, sono stati investiti 15.036.808 euro, di cui 3.493.336 euro per la sistemazione e messa in sicurezza dei ponti, 445.227 euro per l’installazione di nuove barriere di sicurezza e manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale, 9.948.245 euro per interventi di risanamento e ripristino di manti stradali e dissesti e 1.150.000 euro per la realizzazione della rotatoria Costamartina a Civitanova e della rotatoria all’intersezione tra la SP Cingolana e la SP Jesina. Dell’investimento complessivo relativo al 2023 risultano ultimati lavori per 8.543.625 euro, mentre sono in corso lavori per 6.493.183 euro. Nel 2024, infine, sono stati investiti 14.655.749 euro di cui 10.042.464 euro per la sistemazione e messa in sicurezza di ponti esistenti e la realizzazione di un nuovo ponte a Piediripa, 306.694 euro per l’installazione di nuove barriere di sicurezza e manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale, 4.306.591 euro per interventi di risanamento e ripristino di manti stradali e dissesti. Dell’investimento complessivo relativo all’anno in corso risultano ultimati lavori per 2.938.904 euro mentre sono in fase di appalto e in corso lavori per 11.716.845 euro. "Oltre agli interventi già conclusi, ce ne sono molti altri in corso di realizzazione – continua il vicepresidente Luca Buldorini –, basti pensare che agli otto milioni di euro di lavori completati nel 2023, se ne aggiungono altri sei milioni per interventi più complessi ancora in corso d’opera. Massima attenzione all manutenzione dei ponti, con circa 5,5 milioni investiti tra il 2022 (che hanno riguardato i Comuni di Pollenza, Penna San Giovanni, Castelraimondo, Sant’Angelo in Pontano, Caldarola e Cingoli) e il 2023 (che hanno interessato i Comuni di Fiastra, Belforte, Caldarola, Matelica, Esanatoglia e Monte San Giusto)". Riguardo ai lavori in corso di completamento questi comprendono il primo stralcio di una nuova rotatoria all’incrocio tra la Sp 25 "Cingolana" e la SP 57 "Jesina" e il ripristino e rafforzamento dei ponti lungo la SP 7 "Belforte – Caldarola" e la SP 71 "Matelica – Esanatoglia" per un investimento totale di 951.219 euro, oltre le varie sistemazioni e ripristini delle diverse tratte di competenza tra cui la SP 43 "Entoggese" che è stata oggetto di una completa sistemazione con interventi sia di sicurezza dei versanti, di risanamento di un ponte ed i ripristini dei manti stradali oltre che delle segnaletiche orizzontali e verticali.