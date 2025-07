Tre aperitivi letterari con il Fai. Paesaggio e poesia in una sera

Nell’ambito delle "Sere Fai d’Estate" di Recanati, il ricco e variegato programma di eventi e visite speciali vedrà prolungare straordinariamente l’orario di apertura dei Beni della Fondazione per ampliare le attività proposte al pubblico e offrire esperienze uniche, dal tramonto a mezzanotte. Il Fai propone domani alle 18,30 gli Aperitivi Letterari, una rassegna a cura del critico Roberto Galaverni con alcune tra le più apprezzate giovani voci poetiche italiane: Franca Mancinelli, Isabella Leardini e Azzurra D’Agostino. La cornice è l’Orto sul Colle dell’Infinito, luogo fisico e simbolico in cui nacque la celebre poesia di Leopardi. Gli incontri esplorano il legame tra natura e poesia alla luce del pensiero leopardiano, in un dialogo tra paesaggio e parola, tra memoria e presente.

Le poetesse alterneranno riflessioni, letture proprie e di grandi autori, creando un itinerario emozionale attraverso versi e visioni che interrogano il nostro rapporto con l’ambiente. Ciascun appuntamento si concluderà con un aperitivo con prodotti marchigiani. Franca Mancinelli inaugura la rassegna domani: nei suoi testi, natura e identità sono inscindibili, piante e animali diventano guida e specchio dell’umano. Poetessa pluripremiata nata a Fano, tradotta in oltre 15 lingue, conduce laboratori e cura collane editoriali dedicate alla parola poetica. Ha pubblicato diversi libri di poesia e fa parte del progetto europeo "Versopolis". Gli altri appuntamenti della rassegna sono previsti sabato 26 luglio con Isabella Leardini, insegnante di Scrittura Creativa all’Accademia di Belle Arti di Venezia. La rassegna si conclude sabato 30 agosto con Azzurra D’Agostino.

Antonio Tubaldi