Tre appuntamenti alla Piccola. Libreria delle Marche

Sarà un fine settimana emozionante e per tutti i gusti alla Piccola Libreria delle Marche, in piazza Leopardi a Recanati, con ben tre presentazioni letterarie. Oggi alle ore 17.30 l’appuntamento è con "Il Natale di Muccio" di e con l’autrice Antonella Maggini, una piccola storia ispirata a Giacomo Leopardi e illustrata da due giovanissimi artisti del liceo Artistico di Fermo-Porto San Giorgio. Domani alle 11.30, in occasione dei cento anni della Recanatese, sarà presentato il libro "Il Calcio a Recanati 1923-2023": ospite il calciatore Federico Melchiorri. Domenica, invece, alle ore 18 il gran finale con la presentazione in anteprima di "DAD – Didattica a Domicilio" di e con l’autrice Silvia Donati, insegnante: un ironico racconto che vanta la prestigiosa prefazione dell’attore e content creator Filippo Caccamo. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito.