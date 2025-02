Tre appuntamenti con la lirica

Triplo appuntamento, nel salone di Palazzo Lazzarini, con "Invito all’opera", un evento organizzato dell’Archeoclub Morrovalle, con il patrocinio del Comune e la direzione di Andrea Petrozzi. In primo piano le opere che saranno rappresentate quest’anno sul palco dello Sferisterio, a partire già da questa domenica (ore 17) con la "Vedova Allegra", operetta in tre parti firmata da Franz Lehár. Si replicherà poi domenica 16 febbraio (allo stesso orario), quando in scena andrà "Il Rigoletto" di Giuseppe Verdi, e sarà sempre un’opera del massimo compositore italiano dell’800, ovvero "Macbeth", a concludere domenica 23 febbraio questo ciclo di pomeriggi all’insegna delle grandi opere classiche. L’ingresso per le tre manifestazioni è gratuito e su prenotazione, che sarà possibile effettuare contattando lo 0733.223437 (dalle ore 16 alle 19) o il 338.9376511.