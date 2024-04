Tre appuntamenti: si inizia con la lectio di Micucci sulla prevenzione e l’educazione alla salute

Tre incontri su ‘Salute e armonia’. Dopo il successo della passata edizione, alla sala Don Lino Ramini di via Del Timone tornano i "Giovedì dell’Aido", con il primo appuntamento in programma giovedì alle 21: sarà una lectio sulla ‘Prevenzione e l’educazione alla salute’ a cura della naturopata Manuela Micucci. Il secondo incontro, invece, avrà luogo il 9 maggio: ‘Prevenzione e dermatologia’ è il tema della serata, con la relazione di Giuseppe Centanni, noto dermatologo cittadino. Infine, giovedì 23 maggio, spazio a ‘Le allergologie’, focus a cura di Stefano Pucci, primario del reparto di allergologia dell’ospedale cittadino. L’iniziativa, organizzata dal gruppo intercomunale Aido Civitanova-Montecosaro e patrocinata dalla Consulta dei Servizi sociali e Csv Marche, sarà ad ingresso libero. Per info rivolgersi a Paola, 338 7735229 e aidocivitanova@gmail.com. L’Aido, insieme con l’Avis e le altre associazioni, si prepara al concerto del 21 aprile, al Teatro dell’Aquila di Fermo (17.30), dal titolo "Donarsi dà vita".