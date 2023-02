Tre archi per il passaggio del Papa e tanta storia nel libro di Scalzini

Venerdì, alle 21.15 alla biblioteca comunale ’Ciocchetti’ di Belforte, Silvano Scalzini presenterà il suo ultimo libro sulla storia locale "Aldilà degli Archi – Segni del passaggio della Chiesa nella terra dei Papi". "Alla fine Settecento, nel nostro territorio – spiegano gli organizzatori - furono realizzati tre archi trionfali per onorare il passaggio di Papa Pio VI di ritorno dal lungo viaggio fatto in Austria per incontrare l’Imperatore Giuseppe II d’Asburgo-Lorena: l’Arco dell’Arancia e l’Arco di Villa Massi a Tolentino e l’Arco di Belforte del Chienti. Da queste tre testimonianze storiche parte la ricerca di Scalzini, grande amante e promotore della storia e della cultura locale". "Da una curiosità può nascere una ricerca. Da una ricerca si può dar vita ad una ricostruzione - scrive l’autore -. Da una ricostruzione si può redigere una storia. Comunque sia una curiosità è sempre un viaggio affascinante". Durante la serata, il pubblico scoprirà una storia fatta di personaggi locali, usanze dell’epoca, mappe. Scalzini è un noto ristoratore locale, grande appassionato di storia e cultura marchigiana.