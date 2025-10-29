Tre arresti, caccia ai complici: "Il colpo avrebbe fruttato quasi tre milioni di euro"

Poteva essere un colpo da quasi tre milioni di euro, ma è finito con tre arresti. L’assalto ai portavalori di lunedì era stato architettato da mesi. "Un colpo studiato nei minimi particolari, da autentici professionisti che agiscono con particolare velocità, con una precisa distribuzione dei ruoli, uno studio dei tempi e delle vie di fuga. Ma è stato ottenuto un ottimo risultato: nell’immediatezza del fatto i carabinieri hanno fermato e arrestato tre uomini", ha detto il procuratore di Macerata Giovanni Fabrizio Narbone.

Per l’assalto dell’altroieri pomeriggio, in autostrada, all’altezza del casello di Porto Recanati (anche se primi colpi erano stati esplosi nel territorio anconetano) sono stati arrestati Savino Pugliese, 43 anni, Giuseppe Rubbio, 51 anni, e Savino Costantino, 56 anni, tutti e tre di Cerignola, in provincia di Foggia. I primi due sono stati trovati dai carabinieri fermi accanto ad un furgone, in attesa presumibilmente dei complici, e ora sono rinchiusi nel carcere di Montacuto. Il terzo, invece, è rimasto ferito a un polpaccio per un colpo di arma da fuoco ed è ricoverato nel reparto di chirurgia dell’ospedale di Torrette, piantonato dai carabinieri. Era stato inizialmente portato a Civitanova, poi poco dopo le 21 è stato trasferito ad Ancona. Dopo essere stato stato sottoposto a un intervento chirurgico, è stabile, con prognosi non riservata. "Riteniamo che i primi due fossero coinvolti in questo fatto – ha spiegato il procuratore –. Erano in evidente posizione di attesa, su uno degli accessi all’autostrada che normalmente devono stare chiusi: ma era già stato predisposto che fosse usato come via di fuga dagli autori materiali dell’assalto. Lì sono stati rinvenuti dei chiodi a quattro punte che verranno comparati con quelli rinvenuti sulla sede autostradale. I due sono stati trovati in possesso di munizioni, uno aveva addosso una maschera per travisare il volto. Questo è un ottimo risultato e io non posso che rallegrarmi per il lavoro svolto dai carabinieri. Ad allertare i militari sono stati dei cittadini. Ora c’è tanto lavoro da fare per identificare i componenti della banda, sette o forse di più, e molto materiale è stato raccolto dalla polizia. Si parla di un probabile bottino di quasi tre milioni di euro se il colpo fosse andato a compimento. I reati che sono in corso di accertamento sono tentato omicidio, tentata rapina, interruzione pubblico servizio, concorso in porto di esplosivo e armi da guerra. Stiamo valutando anche l’ipotesi del tentato omicidio, perché i i banditi hanno sparato prima alle gomme ma poi anche alle persone all’interno dei portavalori. Ci sono anche altri reati, come il furto di veicoli".