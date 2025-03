Tre arresti per la maxi rissa

Tolentino, 31 marzo 2025 – Armati di grosse mazze di legno, aggrediscono due fratelli. Sono stati individuati e arrestati dai carabinieri di Tolentino con l’accusa di lesioni gravissime, porto di armi e danneggiamento aggravato. Si tratta di un 27enne, un 29enne e un 36enne, tutti egiziani e operai di cantieri edili. Ora si trovano ai domiciliari con braccialetto elettronico. Lo scorso 22 febbraio era andata in scena una maxi rissa, iniziata nel negozio di kebab di via della Pace e proseguita in via Nazionale, vicino a un bar. L’intervento dei militari del Nucleo operativo e radiomobile di Tolentino e della stazione di Belforte aveva permesso di fermare alcuni dei soggetti coinvolti, fino all’arresto in flagranza di sei uomini. Le attività investigative compiute hanno poi consentito di ricostruire l’intera vicenda e di individuare come autori alcuni operai edili appartenenti a ditte concorrenti. La lite era legata proprio ad acredini maturate nel contesto professionale. La notte successiva, intorno all’una, il titolare di una delle due ditte, aveva fatto rientro a casa insieme al fratello, sceso ad aprire la porta del garage, mentre l’altro parcheggiava l’auto. All’improvviso i due avevano visto arrivare un’auto di grossa cilindrata, che si era fermata in mezzo alla strada e dalla quale erano scesi repentinamente tre soggetti armati di grosse mazze in legno in uso nell’edilizia. Il fratello del titolare aveva fatto appena in tempo a entrare all’interno del garage, mentre quest’ultimo era stato colpito con delle mazze e scagliato al suolo. Colpito nuovamente alle spalle dai tre aggressori, era riuscito a scamparla grazie all’aiuto del fratello, che lo aveva aiutato a entrare in casa, richiudendo la porta. I tre aggressori avevano cercato invano di entrare all’interno dell’abitazione; non riuscendo nell’intento, avevano danneggiato l’auto delle due vittime a colpi di spranga, per poi risalire sul proprio mezzo e fuggire. Il malcapitato, con un’evidente ferita alla testa, era stata trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata, dove era stato dimesso con una prognosi superiore a 40 giorni, per trauma cranico, lesioni varie agli arti e al volto, oltre a una frattura del polso. I militari avevano acquisire le prime informazioni utili a risalire all’identità degli aggressori, mediante le testimonianze e l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza; tra i soggetti coinvolti, un ventisettenne egiziano identificato nel pomeriggio precedente vicino al luogo in cui era stata consumata la rissa tra i suoi connazionali, anche lui operaio di una delle ditte rivali, residente a Macerata e con precedenti specifici. La minuziosa analisi delle immagini e l’attività info-investigativa successivamente condotte dai militari del Nucleo operativo radiomobile e della stazione di Tolentino, hanno consentito di identificare anche gli altri due aggressori, un trentaseienne e un ventinovenne, parenti del primo e pure loro operai edili residenti nel Lazio. Il pubblico ministero della Procura di Macerata titolare del fascicolo, a fronte della gravità del fatto e del pericolo di reiterazione di reati simili, raccolte le risultanze investigative, ha richiesto al giudice per le indagini preliminari competente, l’emissione di una misura cautelare a carico degli indagati. Così sabato mattina i militari del Norm e delle stazioni di Tolentino, San Ginesio e Belforte del Chienti, con la collaborazione dei carabinieri di Guidonia Montecelio (Roma) e della Compagnia di Macerata, hanno rintracciato in quei centri i tre indagati, in esecuzione dell’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, emessa dal gip del tribunale di Macerata.