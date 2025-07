Tre assalti ai bancomat in poche ore: bottino da decine di migliaia di euro / Video

Macerata, 2 luglio 2025 – Un’unica banda e tre assalti al bancomat. E’ successo nel giro di due ore, la notte scorsa, nel raggio di poche decine di chilometri. Nel mirino – tra l’1.30 e le 3.30 di oggi – tre sportelli a Porto Sant’Elpidio, Piediripa di Macerata e Porto Potenza. Ad agire cinque banditi a volto coperto, a bordo di un’Audi, che sono stati anche immortalati da alcuni residenti.

L'assalto alla Carifermo di Porto Potenza

A Macerata i malviventi hanno fatto esplodere lo sportello della Bcc di Recanati e Colmurano in via Bramante, nella frazione di Piediripa. Un’incursione di pochi minuti: prima il boato, poi la fuga con un bottino da quantificare. Sul posto la polizia e i vigili del fuoco per spegnere l’incendio causato dall’esplosione.

A Porto Potenza (video) è finita nel mirino la filiale della Carifermo di via Rossini, nel rione Musicisti. I banditi hanno usato la tecnica della marmotta, facendo saltare il bancomat. Poi sono scappati con un bottino che sarebbe di decine di migliaia di euro. La fuga dei cinque banditi è stata immortalata da alcuni residenti.

I banditi sono entrati in azione anche a Porto Sant’Elpidio: nel mirino una filiale della Bper. Il colpo in questo caso è andato a vuoto.