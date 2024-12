Tre assenti, rinviato il consiglio

Salta il consiglio comunale in prima convocazione venerdì. Con tredici assenze, tutti a casa e assise riunita in seconda chiamata ieri sera, di sabato in via eccezionale per la necessità di approvare, come legge richiede, entro la fine di novembre le variazioni di bilancio che sono state presentate dall’amministrazione; si tratta di modifiche al programma del 2024 per circa tre milioni di euro.

Battaglia tra maggioranza e opposizione sul quorum valido per far passare i punti all’ordine del giorno. La consigliera di minoranza Letizia Murri (Ascoltiamo Civitanova), rispetto alla richiesta di Niccolò Renzi (Forza Italia) di anticipare il voto sul bilancio, ha chiesto di fermarsi ponendo il problema dell’assenza della maggioranza assoluta per far passare questioni importanti come quelle finanziarie. L’interpretazione del segretario generale ha consentito al consiglio comunale di andare avanti con i lavori, posizione a cui le opposizioni hanno risposto abbandonando l’aula sulla discussione delle variazioni di bilancio.

Dura l’esponente di Siamo Civitanova, Silvia Squadroni: "Con la delibera sulla variazione di bilancio, il centro destra si conferma una consorteria dedita al saccheggio delle risorse pubbliche e alla cementificazione. Civitanova presto o tardi ve ne chiederà il conto". Poi il riferimento a un’opera specifica, il cui costo è passato da 880mila a un milione e 250mila euro, ovvero la realizzazione del campo di calcio in erba sintetica a Fontespina. "Una marchetta politica – attacca Squadroni – perché se è vero che ogni quartiere ha diritto a un campetto, spolpare l’Atac dei proventi di Gas Marca per compiacere un consigliere regionale o gratificare il marito di un assessore non è accettabile. E intanto non intervenite sul Polisportivo, non fate strutture per il sociale, niente soldi per rendere sicura Civitanova o per realizzare parcheggi e dare slancio al turismo e alle attività produttive".

Il campetto di Fontespina è diventato motivo di imbarazzo politico nel centrodestra. Tre consiglieri, i leghisti Giorgio Pollastrelli e Fabiola Polverini, e l’indipendente Pierpaolo Turchi, alla vigilia del consiglio comunale avevano chiesto al sindaco un passo indietro per bloccare le risorse destinate a questo impianto e dirottarle alla sistemazione delle strade dissestate del quartiere. Assenti venerdì sera e assenti anche ieri. Ma centrodestra blindato. Alla coalizione del sindaco Ciarapica sono bastati undici voti per far passare la variazione di bilancio e superare lo scoglio del consiglio comunale.

Lorena Cellini