Tre cerimonie per celebrare l’Unità nazionale e i caduti

Iniziative per la giornata dell’Unità nazionale e delle forze armate, domani a Civitanova, per commemorare la fine della Prima guerra mondiale e ricordare chi ha sacrificato la vita. La giornata si aprirà alle 9.30 in piazza XX Settembre, punto di ritrovo per raggiungere in autobus viale della Rimembranza a Civitanova Alta, dove sarà deposta una corona d’alloro alla lapide in memoria dei caduti di tutte le guerre. Poi alle 10 nella zona stadio, al monumento ai caduti di piazzale Italia la deposizione di un’altra corona d’alloro dopo l’alzabandiera. Infine in piazza XX Settembre la deposizione di una corona nel loggiato di Palazzo Sforza, sotto la lapide in ricordo del milite ignoto. Qui avranno luogo gli interventi dei rappresentanti delle istituzioni e dei ragazzi delle scuole. In caso di maltempo gli interventi si svolgeranno al teatro Rossini. La cittadinanza è invitata a unirsi alla manifestazione che vedrà la partecipazione delle associazione di carabinieri, bersaglieri, finanzieri, polizia, marinai e ufficiali in congedo.

Grande partecipazione intanto alla messa di Ognissanti (nella foto), sabato nel piazzale del cimitero di Civitanova Alta, promossa e organizzata dalla Società operaia Garibaldi. La cerimonia è stata impreziosita dal Coro polifonico Jubilate accompagnato dal maestro Sauro Argalia all’organo. Il presidente Emilio Bartolini ha espresso gratitudine per la presenza del sindaco Fabrizio Ciarapica, dell’assessore Ermanno Carassai e delle associazioni che hanno voluto onorare la giornata.