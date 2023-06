Tre classifiche che provocano quattro risate

Siccome dal giorno della Candelora non ha mai smesso di piovere, visto poi che piazze e vie pullulano di studenti universitari ma anche di ragazzi stranieri che hanno scelto appositamente di vivere l’esperienza dell’Erasmus nelle nostra città e considerato infine che le pizzerie sono piene di clienti di ogni tipo ed età, ci vuole poco per far dubitare sull’attendibilità di certe graduatorie. Non solo, ma anche gli addetti ai lavori (pizzaioli) con il menù alla mano e un esperto (climatologo) con gli ultimi dati meteo sono stati pronti a smentire le conclusioni di istituti di statistica ed enti di ricerca. I maceratesi (e non solo), pertanto, di fronte a certe classifiche più che arrabbiarsi si fanno soltanto quattro risate.

Stefano Cesetti