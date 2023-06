Tre classifiche che provocano quattro risate

Stefano Cesetti

Noi italiani con le classifiche non è che andiamo molto d’accordo. Quelle sportive, scontentano tutte le tifoserie tranne quella della squadra che vince lo scudetto. Quelle politiche, provocano discussioni infinite fino a quando i risultati delle elezioni non le confermano o le smentiscono. Quelle economiche, fanno i conti con l’impossibilità di misurare l’evasione fiscale e il lavoro sommerso. Malgrado questi venti contrari, oramai si stilano classifiche in continuazione e su tutto. Stando alle ultime pubblicate in questi giorni, Macerata sarebbe la città meno a misura dei giovani, con le cene in pizzeria più care d’Italia, ma per fortuna con il clima migliore di tutte le province.