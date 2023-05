Tre Comuni al voto per scegliere il sindaco

di Lucia Gentili

Oggi dalle 7 alle 23, e domani, dalle 7 alle 15, si vota per l’elezione del sindaco e del Consiglio in tre Comuni della nostra provincia: San Ginesio, Penna San Giovanni e Gagliole. Paesi dell’entroterra colpiti dal terremoto, chi con maggiore chi con minore entità. Gli elettori dovranno presentarsi al seggio di riferimento (solo San Ginesio ha quattro sezioni, mentre Penna San Giovanni e Gagliole una), con un documento d’identità valido e la tessera elettorale. Trattandosi tutti e tre di Comuni sotto i 15mila abitanti, si potrà votare per un candidato sindaco (o per una lista). Sulla scheda azzurra è già stampato il nome del candidato, con accanto il contrassegno dell’unica lista che lo appoggia. In entrambi i casi, il voto verrà esteso al candidato sindaco e alla lista di candidati consiglieri.

A San Ginesio, il Comune più grande dei tre (con 3.114 abitanti), si contano 3.440 elettori (1.677 maschi e 1.763 femmine), inclusi i cittadini Aire (elettori residenti all’estero iscritti nelle specifiche liste elettorali, in particolare da Brasile e Argentina). Il duello è tra Giuliano Ciabocco (il sindaco uscente) e Nicola Ferranti. Per la lista civica ’San Ginesio Rinasce - Giuliano Ciabocco Sindaco’: Daris Belli, Maria Alessandrini detta Fausta, Leonardo Campugiani, Gualtiero Ciabocco, Angelamaria Mari, Michele Merelli, Sabrina Moglianetti, Andrea Morichelli, Francesco Paletti, Andrea Pazzelli, Sara Petetta e Giordano Saltari.

Dall’altra parte, la lista ’San Ginesio Comunità Condivisa – Nicola Ferranti Sindaco’: Loredana Nardi, Francesco Maria Compagnucci, Marco Scagnetti, Ester Merelli, Moreno Fortunati, Greta Gatti, Gabriella Sclavi, Daniele Francia e Alessia Bracci.

In occasione delle elezioni comunali oggi e domani a San Ginesio è istituito il servizio di trasporto elettorale per i residenti nelle zone di contrada Santa Maria, contrada Morico, zona Pian di Pieca e zona Sae viale del Tramonto per raggiungere le rispettive sezioni.