Tre concerti e il libro di Lullo Festival d’Estate a Palazzo Claudi

Domenica a Serrapetrona si apre l’XI Festival d’Estate a Palazzo Claudi, dedicato alla musica da camera e diretto dal Maestro Michele Torresetti. È in programma la prima delle tre serate: protagonista il "Waldhorn Ensemble", quintetto di corni, con Gabriele Falcioni maestro concertatore; musiche di Puccini, Verdi, Rossini, Wagner e altri. Il concerto (ore 21.15, ingresso libero) sarà preceduto, alle 18, dalla presentazione del libro di Giovanna Lullo dal titolo "Vivere di parole. I racconti editi e inediti di Claudio Claudi", in cui sono raccolti gli scritti del poeta e scrittore nato a Serrapetrona nel 1914. L’opera sarà illustrata dal presidente Massimo Cimabotti assieme all’autrice Giovanna Lullo e alla prof Carla Carotenuto (Unimc), che ne ha curato la supervisione scientifica e ha scritto la prefazione. La pubblicazione è stata oggetto di una convenzione tra la Fondazione e l’ateneo. Alle 20 seguirà un buffet, poi ci sarà il concerto che, in caso di maltempo, si terrà nella chiesa di San Francesco. Il Festival proseguirà il 3 agosto con "Solo recital", protagonista Alexander Sorokin al piano, e si concluderà domenica 6 con il Quartetto d’Archi di Aldo Campagnari, accompagnato al pianoforte da Aki Kuroda.