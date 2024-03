Tre consiglieri comunali stacanovisti

Elezioni amministrative in arrivo a Recanati come in altri Comuni italiani: dei 16 consiglieri, che oggi compongono l’assise comunale, quanti si ricandideranno? Intanto cerchiamo di capire quale è stata in questi cinque anni la loro presenza a palazzo. I dati, sul sito del Comune, sono aggiornati al febbraio scorso. Le maggiori assenze alle sedute consiliari – tutte giustificate da validi motivi, spesso anche di salute purtroppo – si registrano fra i banchi della maggioranza con Cino Cinelli (Lista Civica Uniti per Antonio Bravi) che ne ha contabilizzate 34 su 59 sedute e Antonella Mariani (Vivere Recanati Fiordomo) assente 27 volte. Fra i consiglieri di minoranza, Andrea Marinelli del Pd non è stato presente in 24 Consigli su 59. Segue il capogruppo di Fratelli d’Italia Simone Simonacci con 15 assenze, Giorgio Generosi (Lista Civica Vivere Recanati Fiordomo) con 9 e Graziano Bravi (Lista Civica Valore Futuro) con 7, Roberta Sforza (Recanati Insieme Antonio Bravi Sindaco) con 6, Reginaldo Polsonetti (Recanati Insieme Antonio Bravi Sindaco), Marco Canalini e Carlotta Guzzini (entrambi Lista Civica Vivere Recanati Fiordomo) con 5; Pierluca Trucchia (FdI) 2 e Sergio Bartoli (Lista Civica Idee in Comune) con una. Infine Gianfilippo Simoni (PD) è stato assente due volte su 17 sedute essendo entrato in Consiglio a metà legislatura sostituendo Roberta Pennacchioni. L’attestato di stakanovista va a Benito Mariani (Lega), Stefano Miccini (Uniti per Antonio Bravi Sindaco) e Tania Paoltroni (Vivere Recanati Fiordomo) con nessuna assenza.

In questi cinque anni tre consiglieri, Cino Cinelli, Giorgio Generosi e Carlotta Guzzini, tutti seduti fra i banchi della maggioranza, non hanno firmato nessuna mozione né presentato alcuna interrogazione. A dare del filo da torcere alla maggioranza sono stati, naturalmente, i consiglieri di minoranza: da Fratelli d’Italia sono state presentate 59 interrogazioni e 22 mozioni con primo firmatario Pierluca Trucchia a cui si aggiungono le 26 interrogazioni e le 21 mozioni di Simonacci. Benito Mariani, pur essendo solo in Consiglio a difendere gli ideali della Lega, ha presentato ben 35 interrogazioni oltre a 20 mozioni. Sempre dai banchi dell’opposizione Graziano Bravi ha presentato 9 interrogazioni e 13 mozioni, Andrea Marinelli 3 interrogazioni e 13 mozioni e Gianfilippo Simoni 3 mozioni. Lo strumento delle mozioni è stato utilizzato anche dai consiglieri di maggioranza: 3 portano la firma di Stefano Miccini e di Sergio Bartoli, 2 di Reginaldo Polsonetti e altrettante di Antonella Mariani e una, infine, da Marco Canalini, Tania Paoltroni e Roberta Sforza.

Asterio Tubaldi