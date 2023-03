Tre cuochi con laurea

All’università di Camerino si è celebrata una giornata speciale per il conferimento della laurea in Scienze gastronomiche a tre cuochi professionisti della provincia di Macerata. Ha assistito alla cerimonia una rappresentanza in divisa dell’Associazione provinciale cuochi ’Antonio Nebbia’ di Macerata. Le tesi di laurea presentate dai candidati riguardavano la gastronomia e la valorizzazione del territorio. Hanno conseguito la laurea Daniel Orso, Emilio Astolfi ed Elena Zaharia. Quest’ultima ha presentato un elaborato sui vincisgrassi alla Maceratese (Stg) approfondendo tradizione, storia, principi nutritivi, certificazione Stg ed opportunità economiche, partendo dall’esperienza concreta di un’impresa di famiglia. Come è noto l’università di Camerino ha collaborato attivamente al progetto per ottenere la certificazione Stg (la quarta conseguita da prodotti italiani) dei vincisgrassi. E in questa occasione il direttore del corso di Scienze gastronomiche, professor Gianni Sagratini, ha ringraziato i cuochi professionisti maceratesi che, con grande spirito di volontariato, hanno consentito di raggiungere un risultato di grande valore per la nostra comunità. Il risultato di 110 e lode conseguito dalla tesi di laurea presentata da Elena Zaharia, discussa con il professore Sauro Vittori, ha coronato una giornata ricca di soddisfazioni per la famiglia delle ’berrette bianche’ maceratesi, orgogliosi testimoni di un settore in costante crescita qualitativa, che erano in prima fila tra docenti e studenti dell’Ateneo camerte.