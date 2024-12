Tre defibrillatori a disposizione

Corridonia ora è una città cardioprotetta. Ha preso forma il progetto, curato dalla consigliera comunale Valentina Fioretti e sviluppato con l’associazione Cives di Macerata, che ha portato all’inaugurazione di tre defibrillatori a uso pubblico in altrettanti punti della città. Le postazioni sono presso le farmacie San Claudio, Guglini in viale Europa e Blasi in centro, frutto di una raccolta fondi alla quale hanno partecipato associazioni, aziende e cittadini. Durante la cerimonia il presidente della Cives Sistino Tamagnini ha consegnato al vicesindaco Nelia Calvigioni i defibrillatori, ora a disposizione della popolazione 24 ore su 24. "Questo – ha affermato Calvigioni – sarà l’inizio di un percorso in quanto la nostra volontà è di coprire altre zone della città. Inoltre, l’associazione Cives terrà dei corsi su come comportarsi in caso di emergenze dove l’uso del defibrillatore può fare la differenza".