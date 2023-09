Tre defibrillatori per salvare la vita

"Morrovalle nel Cuore", il progetto dell’Amministrazione Comunale, portato avanti in collaborazione con la Croce Verde Morrovalle-Montecosaro, si prepara a concretizzarsi. È fissato infatti per sabato (ore 10) nel parcheggio della chiesa dell’Emmanuele a Trodica, il taglio del nastro delle colonnine Dae "Defibrillatore pubblico", in quanto la finalità dell’iniziativa è proprio l’installazione di una serie di defibrillatori a uso pubblico e disponibili h24 in modo da rendere Morrovalle una città "cardioprotetta".

Anche la data dell’inaugurazione non è stata scelta a caso, visto che questo fine settimana coincide con la Giornata Mondiale del Cuore, la campagna di informazione e sensibilizzazione sulla prevenzione delle malattie cardio-cerebro vascolari. "Questo progetto del Comune di Morrovalle è nato circa un anno fa – ha raccontato Giuliano Bruschini, presidente della locale Croce Verde – siamo stati coinvolti, vista la nostra conoscenza sull’utilizzo del defibrillatore e sul come comportarsi in caso di arresto cardiaco. I defibrillatori sono già stati istallati e in totale sono tre, posti ad oggi nella zona di Borgo Pintura, nelle vicinanze di Porta Alvaro in centro storico oltre che di fronte alla chiesa dell’Emmanuele di Trodica ma nel tempo questo numero sarà implementato". Inoltre, sabato fino alle 17, volontari e istruttori della Croce Verde saranno a disposizione dei cittadini per dimostrazioni di massaggio cardiaco e Blsd, misurazione di parametri vitali. Alla giornata. saranno presenti anche i volontari dell’Avis di Morrovalle per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della donazione di sangue e organi.

"Organizzeremo anche serate informative aperte alla popolazione dove spiegheremo il funzionamento del Dae – ha aggiunto Bruschini – poi noi ci occuperemo periodicamente di controllare l’efficacia di questi nuovi defibrillatori. Bisogna comprendere che in caso di arresto cardiaco, la tempestività e velocità di un intervento sono elementi fondamentali per salvare una vita; pertanto, avere a portata di mano un defibrillatore riduce sensibilmente il rischio di morte – ha precisato –. In più, questi defibrillatori nei prossimi mesi saranno censiti ed inseriti nella banca dati del sistema unico di emergenza ovvero il 112, perciò, in un momento di criticità, si riuscirà subito a sapere dopo aver chiamato il numero, dove è istallato lo strumento più vicino".