Macerata
CronacaTre ecocompattatori per la plastica. Ecco dove saranno posizionati
26 ott 2025
LORENA CELLINI
Cronaca
  2. Macerata
  3. Cronaca
Tre ecocompattatori per la plastica. Ecco dove saranno posizionati

La percentuale di differenziata procede a passo di gambero. Sono previsti incentivi. e premi per i cittadini.

Arrivano tre ecocompattatori per il riciclo delle bottiglie in Pet e verranno sistemati sul marciapiede di viale Vittorio Veneto all’incrocio con via Pasubio (altezza parco Calogero Zucchetto), nel parcheggio della chiesa di Cristo Re lungo viale Giacomo Matteotti e nel parcheggio della bocciofila comunale di via James Cook, all’incrocio con via Giuseppe Saragat: uno nel quartiere sud, uno in centro e il terzo a Fontespina. Per l’amministrazione l’iniziativa "avrà effetti positivi in termini di riduzione dei costi di gestione del servizio rifiuti e di coinvolgimento della cittadinanza, in particolare delle scuole e delle associazioni locali". Il tutto risponde al programma ‘Mangiaplastica’ del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica che incentiva i Comuni ad acquistare gli ecocompattatori erogando contributi a fondo perduto per migliorare la raccolta differenziata attraverso l’adesione al progetto Corepla (Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica), attuato anche a Potenza Picena in cambio della possibilità per gli utenti di partecipare alla lotteria che a marzo 2026 vedrà l’estrazione di premi del valore economico fino a 3.000 euro. L’iniziativa si cala in un contesto in cui la percentuale di raccolta differenziata procede a passo di gambero, anche quella della singola plastica che (dati Cosmari) l’ultimo triennio ha segnato un arretramento in termini di chili: 2.060 nel 2022, scesi a 1.770 l’anno dopo e ancora in calo nel 2024 quanto la quantità differenziata si è fermata a 1.270 chili.

A incidere su questi numeri non sono solo i comportamenti scorretti di chi smaltisce male la spazzatura e la plastica, ma anche la concorrenza dei privati, per esempio dei supermercati, perché alcuni hanno installato all’esterno delle loro strutture ecocompattatori per materiale in Pet, che significa riciclabile al 100% e collegati alla erogazione di punti che corrispondono a sconti sui prodotti acquistati, una offerta che finisce per coinvolgere sui loro compattatori la plastica da smaltire.

Lorena Cellini

Ambiente