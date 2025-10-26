Tre ecocompattatori per la plastica. Ecco dove saranno posizionati

Arrivano tre ecocompattatori per il riciclo delle bottiglie in Pet e verranno sistemati sul marciapiede di viale Vittorio Veneto all’incrocio con via Pasubio (altezza parco Calogero Zucchetto), nel parcheggio della chiesa di Cristo Re lungo viale Giacomo Matteotti e nel parcheggio della bocciofila comunale di via James Cook, all’incrocio con via Giuseppe Saragat: uno nel quartiere sud, uno in centro e il terzo a Fontespina. Per l’amministrazione l’iniziativa "avrà effetti positivi in termini di riduzione dei costi di gestione del servizio rifiuti e di coinvolgimento della cittadinanza, in particolare delle scuole e delle associazioni locali". Il tutto risponde al programma ‘Mangiaplastica’ del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica che incentiva i Comuni ad acquistare gli ecocompattatori erogando contributi a fondo perduto per migliorare la raccolta differenziata attraverso l’adesione al progetto Corepla (Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica), attuato anche a Potenza Picena in cambio della possibilità per gli utenti di partecipare alla lotteria che a marzo 2026 vedrà l’estrazione di premi del valore economico fino a 3.000 euro. L’iniziativa si cala in un contesto in cui la percentuale di raccolta differenziata procede a passo di gambero, anche quella della singola plastica che (dati Cosmari) l’ultimo triennio ha segnato un arretramento in termini di chili: 2.060 nel 2022, scesi a 1.770 l’anno dopo e ancora in calo nel 2024 quanto la quantità differenziata si è fermata a 1.270 chili.

A incidere su questi numeri non sono solo i comportamenti scorretti di chi smaltisce male la spazzatura e la plastica, ma anche la concorrenza dei privati, per esempio dei supermercati, perché alcuni hanno installato all’esterno delle loro strutture ecocompattatori per materiale in Pet, che significa riciclabile al 100% e collegati alla erogazione di punti che corrispondono a sconti sui prodotti acquistati, una offerta che finisce per coinvolgere sui loro compattatori la plastica da smaltire.

Lorena Cellini