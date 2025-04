Tre ecografi e un laser all’ospedale. Il dono della Fondazione Carima

Tre nuovi ecografi e un apparecchio laser di ultima generazione sono stati donati all’ospedale di Civitanova, grazie alla generosità della Fondazione Carima. Ieri mattina è stata presentata la donazione ed erano presenti il direttore dell’Ast Alessandro Marini, il presidente della Fondazione Carima Francesco Sabatucci e l’assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini. Durante la presentazione, il personale sanitario ha spiegato che i tre ecografi saranno utili ai reparti di cardiologia, anestesia e rianimazione e a quello di pronto soccorso. Mentre il laser sarà a servizio del reparto di urologia. Per l’occasione sono intervenuti i rispettivi primari Antonio Conte (anestesia e rianimazione), Rita Curto (pronto soccorso), Umberto Berrettini (cardiologia) e Willy Giannubilo (urologia).

"Con questo ecografo abbiamo la stessa apparecchiatura all’avanguardia del Lancisi e dell’ospedale di Macerata" ha voluto precisare il dottor Berrettini. Invece, il direttore Marini ha sottolineato i diversi investimenti fatti dall’azienda sanitaria. "L’ospedale di Civitanova è di primo livello assieme a quelli di Macerata e Camerino – ha detto Marini –. Abbiamo fatto scelte per completare l’offerta, cioè portare l’unità operativa complessa di radiodiagnostica e l’unità operativa complessa di pediatria, oltre ad altre scelte come la farmacia ospedaliera e la chirurgia vascolare e tiroidea. Dobbiamo essere azienda e avere obiettivi comuni". A prendere parola anche il presidente della Fondazione Carima. "Uno dei compiti della Fondazione è di stare attenti al territorio e unire privato e pubblico – ha osservato Sabatucci –. Noi lo facciamo volentieri e come ente non abbiamo entrate, ma facciamo erogazioni. D’altronde questa attrezzatura servirà anche a noi. Oltretutto, da civitanovese, ho fatto questa donazione con particolare affetto". Quindi è stato il turno dell’assessore regionale Saltamartini. "Con la Regione abbiamo speso 30 milioni di euro nel rinnovo delle tecnologie – ha dichiarato –. I risultati della sanità ci stanno premiando, perché siamo tra le prime cinque regioni d’Italia. Per questo lo Stato ci ha staccato un assegno da 26 milioni. Ma quest’anno il premio che ci arriverà, grazie alla vostra bravura, sarà di 43 milioni. Il quadro della sanità è destinato solamente a migliorare. E finché ci sarò io, in caso di aggressione a un operatore sanitario avrete sempre un avvocato pagato dall’azienda".

Giorgio Giannaccini