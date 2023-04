Tre esperti maceratesi nello staff di Latini Soddisfatto Pasqui

"Accolgo con grande piacere e soddisfazione la decisione del presidente del Consiglio regionale, Dino Latini, che ha arricchito il suo staff con tre profili di alta competenza, espressione di quell’entroterra maceratese, tutti e tre di Camerino, troppo spesso rimasto relegato dalla politica a ruoli marginali". Commenta così Gianluca Pasqui, vicepresidente del Consiglio regionale, l’ingresso di tre professionisti dell’entroterra nello staff della presidenza del Consiglio regionale. "Marcello Maccari - informa Pasqui - sarà l’esperto sulla tutela del territorio, della previsione del rischio idrogeologico e della ricostruzione sisma; Alessandro Paoloni esperto in materia sanitaria; Paolo Salvi esperto dello sviluppo delle imprese in ambito finanziario. Ringrazio tutti e tre per aver accettato un incarico prestigioso che svolgeranno a titolo completamente gratuito".