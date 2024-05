Tre etti di hashish a casa. Torna in libertà 20enne di Corridonia

Torna libero, ma con l’obbligo di dimora, il 20enne Davide Governatori, arrestato con oltre tre etti di hashish dai carabinieri della stazione di Corridonia. Lunedì pomeriggio, durante un giro di controllo in una zona frequentata da spacciatori e tossicodipendenti, la pattuglia aveva notato una Fiat Punto con a bordo due ragazzi. In auto era stato trovato poco più di un grammo di hashish, di cui tutti e due avevano detto di non sapere nulla. Allora erano state perquisite anche le case dei giovani. Da Governatori, i militari avevano trovato 361 grammi di hashish e così lui era finito agli arresti domiciliari con l’accusa di spaccio. Ieri in tribunale, nell’udienza di convalida il 20enne, difeso dall’avvocato Michele Ponzelli, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il giudice per le indagini preliminari Claudio Bonifazi, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto per lui la misura cautelare dell’obbligo di dimora.