Tre gattini abbandonati in strada, solo uno è salvo

In via Montarice è stata trovata una scatola con tre gattini di circa un mese e mezzo. Due sono purtroppo morti di stenti, mentre il terzo si è salvato e lo abbiamo affidato a una volontaria. Ho informato la polizia locale, perché è un atto sconsiderato e penalmente perseguibile". Lo segnala Barbara Mandozzi, residente a Porto Recanati e iscritta all’Organizzazione internazionale protezione animali. Il ritrovamento è avvenuto venerdì alle 19, a ridosso della strada che passa sopra al ponte dell’autostrada. "È stato un cittadino a passeggio da quella parti e a notare la scatola con dentro i tre mici – spiega Mandozzi –. Ci siamo coordinati e abbiamo avvertito la polizia locale e il servizio veterinario dell’Ast, visto che due gattini erano ormai morti e bisognava smaltirli. Il gatto che si è salvato lo abbiamo affidato a una volontaria dell’associazione I mici del Conero di Numana. In quella zona non ci sono le telecamere e quindi difficilmente sarà rintracciato il responsabile. Ma chi abbandona animali, fino a causarne la morte, commette più di un reato".