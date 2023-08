Tre giorni a Serravalle fra musica, laboratori e giochi

Da domani a sabato 5 agosto, Montelago Celtic Festival apre le sue porte per l’edizione numero 20, a Taverne di Serravalle. Tre giorni fra musica, laboratori, letteratura, artigianato, jam session, sport, gastronomia, gaming, trekking, giochi celtici e tanto altro. Nel campeggio ci si può accampare in viale Baggins o Mordor St. (con aree camper, biker, family), per poi dedicarsi a concerti, conferenze, corsi di musica o a uno dei 38 workshop. In programma quest’anno il folk medievale dei Percival e l’inventore del baroquecore, il francese Igorrr. Tre palchi, 28 concerti, con le band più influenti d’Europa fra le quali i Faun, dalla Svezia Lena Jonsson Trio, la band celtic punk tedesca Fiddler’s Green, sempre dalla Germania i Corvus Corax, e poi il dub scozzese degli An Dannsa Dub. Ma anche Massimo Giuntini & the Willos, Bardomagno, Violons Barbares, i Celkilt, The Sidh, Plantec e i portoghesi Albaluna, chiamati ad aprire la Notte Celtica sabato con una produzione internazionale firmata Montelago Orchestra, a sancire il gemellaggio tra Serravalle e Torres Vedras in Portogallo.

Raddoppiati gli ospiti della Tenda Tolkien, sul tema "Menzogna e Sortilegio". Ci saranno Vanni Santoni, Orso Tosco, Laura Pugno, Nicoletta Vallorani, Matteo Grilli, Wu Ming 1, Mariano Tomatis, Maria Gaia Belli, Loredana Lipperini, Roberto Arduini, Edoardo Rialti, Stefano Giorgianni, Giorgiomaria Cornelio, Cesare Catà, Lucia Tancredi. Non mancano i matrimoni celtici, rievocazioni, visite guidate. Montelago Celtic Festival è firmato La Catasta e organizzato con Regione Marche, Provincia di Macerata, Comune di Serravalle, Cosmari, Contram, Università di Camerino, Protezione Civile e Croce Rossa. Duemila i biglietti ancora disponibili, e danno diritto all’ingresso da domani pomeriggio a domenica: da domani costeranno 70 euro, venerdì 55 e sabato 30; bambini fino a 12 anni gratis.

p. p.