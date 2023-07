Tre giorni col "Torneo delle Guaite" Parte la rievocazione medievale

di Marco Belardinelli

Torna con una veste sempre più curata il tradizionale "Torneo delle Guaite" in scena da giovedì a domeica. L’associazione organizzatrice del Torneo con il Comune di Visso sono pronti: "Quest’anno lavorato per crescere, diventare finalmente grandi e ancora più consapevoli del nostro potenziale. Il Torneo delle Guaite è, e sarà sempre, una certezza per tutto il territorio dei nostri monti". Iniziagiovedì in piazza Maria Cappa la rievocazione con una piacevole escursione naturalistica a cura della guida Aigae, Loredana Milani. Un anello di 7,5 km che partirà dalla piazza per poi passare da Rocca Castel San Giovanni, al convento dei cappuccini di Villa Sant’Antonio. Sarà la volta poi della Notte medievale al Rifugio Casali di Ussita. Una serata all’insegna degli astri, delle stelle e del medioevo venerdì, con un accampamento di arcieri dell’Aspidum Sagittas che mostreranno arti e mestieri e giochi medievali in cui tutti, grandi e piccini, potranno cimentarsi e a seguire il duo Verba et Soni che sotto il Monte Bove con canti e alcuni passi della commedia di Dante faranno da preludio all’osservazione astronomica a cura dello studioso Matteo Sabbatini. Sabato saranno i tuonanti tamburini provenienti da ogni parte d’Italia a dare il ritmo alla festa. Una disfida fra gruppi che si contenderanno un ricco premio. Il tutto sarà reso ancora più nobile e elegante dalle danze aperte al pubblico del gruppo "Le Soavi Allegrezze dei Da Varano". Poi l’esibizione dei musici e sbandieratori di Fabriano, una conferenza illuminante dell’avvocato. Luciano Birocco e del dottor Ulisse Costantini che illumineranno sul "Vestire nel Medioevo", con la cura dell’Archeoclub Marca di Camerino. Domenica sempre in piazza Cappa a Visso dalle 17 il vero Torneo delle Guaite, una sfida di tiro con l’arco con due arcieri per ogni guaita. Le leggiadre donzelle delle "Quam Pulcra es" e le ancelle del liceo coreutico di Tolentino con danze e balletti seguendo le melodie degli Errabundi Musici. Prima del termine la Compagnia del Grifoncello di Perugia mostrerà un vero duello di scherma medievale. "Sarà magico, sarà una festa per tutti quanti ricca di emozioni e sorprese".