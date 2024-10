Tre giorni con "CappellettoFest". Musica, degustazioni e laboratori dedicati alla cucina tradizionale

Tutto pronto per la 3ª edizione del CappellettoFest a Tolentino, targata Pro Loco 2.0. Tre serate di gusto, musica e divertimento in piazza della Libertà, da domani a domenica, in cui è re il cappelletto, piatto simbolo della trazione culinaria tolentinate. Nella prima serata la live band Secondo Tempo, tributo agli 883, seguita da dj Emiliano Effe; dopodomani i Liveplay, tribute band dei Coldplay, e poi dj Gian Marco Angeletti accompagnato dalla voce di Mat Vox; chiude domenica sera Paolo Petrini, frontman della Notte Italiana. "La novità di quest’anno sarà la presenza di cappelletti con ripieno di pesce – annunciano i promotori –. Il CappellettoFest riserva un’attenzione particolare ai più piccoli, organizzando laboratori interattivi domenica dalle 16.30: i bambini potranno cimentarsi nella preparazione della pasta fresca, guidati da esperte massaie. Questi laboratori permetteranno ai bambini di divertirsi, in un momento educativo che insegnerà loro l’importanza del cibo; sarà presente la dottoressa dietista-nutrizionista Elisa Pelati, che offrirà preziosi consigli su una corretta alimentazione con un occhio di riguardo alla cucina tradizionale". Gli stand gastronomici apriranno tutte le sere alle 19; si potranno assaggiare i cappelletti del Consorzio del cappelletto di Tolentino, composto da Pastificio Pavoni, La casa del tortellino, Pastitalia e In…pasta. "Come presidente della Pro Loco 2.0 – ha concluso Martina Cicconetti : ringrazio tutti i membri del direttivo, i soci, il Comune, l’Assm, la Regione, l’Unpli Marche, l’unione montana Monti Azzurri e le tante aziende di Tolentino".

Lucia Gentili