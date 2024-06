Tre giorni con i talenti del jazz. Torna il Premio Massimo Urbani

Il Premio Internazionale Massimo Urbani, giunto alla 28esima edizione, si terrà da giovedì a sabato a Camerino: un evento di primo livello nel panorama del jazz, faro per la scoperta di giovani talenti. Sono dodici i finalisti ammessi alla finale in seguito a una selezione di circa cento iscritti: Riccardo Catria, 25 anni, di Massa Martana e Alberto Di Leone, 28 anni, di Bari; le voci Sofia Cocciolo, 18 anni, di Torchiarolo, Rubina Della Pietra, 24 anni, di Nola e Roberta Genna, 32 anni, di Marsala; i chitarristi Marco Cutillo, 22 anni, di Bari, Enrico Galeano, 27 anni, di Giarre e Gianluca Palazzo, 28 anni, vincitore di una borsa di studio Nuoro Jazz; i pianisti Simone Locarni, 23 anni, di Mergozzo, Cesare Panizzi, 23 anni, di Parma, Guglielmo Santimone, 23 anni, di Salerno e Nico Tangherlini, 29 anni, di Polverigi. I dodici finalisti si esibiranno davanti al pubblico ed alla giuria, accompagnati dal trio composto da Alessandro Lanzoni al pianoforte, Gabriele Evangelista al contrabbasso e Massimo Manzini alla batteria. Francesco Cafiso, sassofonista siciliano e vincitore del Premio Urbani nel 2001, dall’anno scorso è il presidente della giuria. L’evento si apre giovedì all’Auditorium Benedetto XIII con un concerto aperitivo alle 19 che vedrà esibirsi Matteo Paggi & The Giraffes. La finale si terrà intorno alle 21.15, i giovani talenti si sfideranno in una competizione d’alto livello. Venerdì 28 si passerà alla Rocca Borgesca, prima concerto aperitivo con Lorenzo Simoni Quartet, vincitore dello scorso anno, poi si esibiranno Cafiso, Lanzoni, Evangelista e Manzi insieme ai neo vincitori. Nella giornata finale, sabato, dalle 11 giochi musicali per i più piccoli presentati da Letizia Forti di Adesso Musica. Chiusura alle 13 con il Jazz Lunch alla Rocca e con una jam session guidata da Maurizio Urbani. L’evento è organizzato da Musicamdo Jazz con il Comune di Camerino, la Regione Marche, l’Università di Camerino, Marche Jazz Network, I-Jazz, MIDJ, Nuoro Jazz, Fara Music Festival, Emme Record Label, Nuovo Imaie, Mibact, con il supporto di Contram. In caso di maltempo tutti gli eventi si terranno all’Auditorium Benedetto XIII. Info: 331/2233904, info@musicamdo.it, www.premiomassimourbani.com.

Lisa Grelloni