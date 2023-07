Tre giorni con la festa della trebbiatura e del folklore

Cosa si mangiava, in campagna, durante le fatiche estive? E come ci si divertiva, dopo il duro lavoro? Le esaustive risposte a questi sollecitanti interrogativi le darà la 24esima Festa della trebbiatura e del folklore organizzata a Cingoli, epicentro il quartiere San Giuseppe, dal gruppo folk "Balcone delle Marche" che l’ha programmata da domani a domenica. Nei primi due giorni s’inizierà alle 19.30 con le cene e i rispettivi intrattenimenti, invece nell’ultimo il pranzo è fissato dalle 12.30. E dalle 17.30 si svolgerà l’attesa e spettacolare rievocazione della trebbiatura, come si effettuava una volta, offrendo al pubblico assaggi di prodotti tipici dell’evento. Il menù quotidiano, preparato da esperte casalinghe proporrà i tradizionali frascarelli e la polenta al sugo di papera, i "maccarù de ‘o batte" (pasta secca condita dopo la cottura con un allettante ragù alla contadina), oca arrosto, grigliata mista. Domani alle 21.15 il gruppo folk "Balcone delle Marche" rappresenterà la commedia dialettale "Un fiju da sistemà", sabato dalle 21 è è prevista la serata danzante con l’orchestra "Roberto e Francesca", la serata finale culminerà con l’esibizione del gruppo "Pizzica – I trillanti".

Gianfilippo Centanni