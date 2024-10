Tre giorni con la poesia di "Visioni" . Tornano gli eventi del festival tra proiezioni, ospiti e visite guidate

Torna "Visioni - Festival di poesia" nei Comuni di Muccia, Pieve Torina, Valfornace e Fiastra, con direzione artistica di Marco Onofrio e organizzato dalla casa editrice Edilazio. Dopodomani alle 15.30, nella sala conferenze dell’eremo del Beato Rizzerio a Muccia, proiezione del video della 1ª edizione a cura di Dina Curione, poi presentazione dei poeti ospiti. Alle 17.30 al centro polifunzionale "Eternamente Dante". Sabato alle 10 a Pieve Torina, sul sentiero delle Acque, reading poetico "Liquida Madre"; alle 11.30 alla sala Rubner, Allì Caracciolo e Simona Stancu. Alle 16 a San Maroto, Valfornace, visita guidata alla chiesa di San Giusto. Alle 17.30, nella sala Ciccotti di Pievebovigliana, in scena "La magia della Sibilla"; la conferenza "Dal mito alla storia: le terre della Sibilla", a cura di Augusto Ciuffetti; il reading poetico "Mago agere"; il concerto "Beatle-Magia", con le canzoni dei Beatles interpretate da Valerio Saman Mattei. Domenica alle 10, all’Eremo del Beato Rizzerio a Muccia, "Per indicibile beatitudine" con Ilaria Drago e "Il cielo", a cura di Marco Onofrio e Valerio Mattei. Alle 11.45 al lavandeto "La melanda", a Taro di Fiordimonte, per il reading poetico "I profumi della poesia". Alle 16.30 al lago di Fiastra "Nel lago del cor…". Alle 18.30, nella sala consiliare di Fiastra "Visioni d’amore". Info 3384680774.