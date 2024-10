Tre giorni con Scollinare film festival. Il cinema tra laboratori e proiezioni

Sonorizzazioni live, aperitivi, proiezioni, laboratori, ospiti. E, per gli addetti ai lavori, "Pitch al pub", provando a vendere la propria storia a un produttore cinematografico. A Tolentino arriva "Scollinare film festival", in scena da dopodomani a domenica per tre giorni pieni di appuntamenti. Un festival eterogeneo e diffuso, dal Green Room Pub a piazza Madama. Il programma è stato presentato ieri in conferenza dagli organizzatori Damiano Giacomelli e Leonardo Accattoli, con l’assessore Diego Aloisi e i consiglieri Fabio Borgiani e Fabio Montemarani. Si parte dopodomani alle 19 al Green Room Pub, dove i musicisti Vincenzo Vasi e Gioele Pagliaccia accompagneranno con le loro melodie i cortometraggi dell’epoca del muto. Dopo l’aperitivo di apertura, alle 20.30 all’arena Mattòli la proiezione di "The Old Oak" di Ken Loach con il critico cinematografico Silvio Grasselli. Alle 23, in piazza Madama, doppio live: sul palco Fabio Celenza, noto doppiatore comico e presenza fissa di Propaganda Live, e progetto portoghese Omiri. Sabato il cortile della Biblioteca Filelfica si trasformerà in un laboratorio creativo per "Cinema circus": dalle 10 alle 18.30 laboratori tenuti da esperti del settore, tra recitazione, fotografia cinematografica e scenografia. Sarà allestito un piccolo set a cielo aperto (anche per costumi, scenografia, trucco ecc.).

Masterclass al mattino con Julien Panzarasa alle Officine Mattòli. Nel pomeriggio, l’arena Mattòli ospiterà la proiezione di "Palazzina Laf" con la partecipazione dell’attrice Eva Cela e del montatore Panzarasa. Al Green Room sonorizzazione dal vivo de "Il gabinetto del dottor Caligari" a cura di Krank, poi "Invelle", opera prima di Simone Massi, e "Il grande Lebowski", restaurato per il suo 25° anniversario, entrambe all’Arena Mattòli. Festa a piazza Madama con la collaborazione artistica del Dancity Festival e il djset di G-Amp e Naima. Domenica dalle 15 il Green Room ospiterà "Pitch al pub", che permetterà agli autori di presentare le proprie idee a produttori cinematografici; parteciperà anche Claudia Sasso di Rai cinema. Nel tardo pomeriggio l’arena Mattòli accoglierà un incontro con Stefania De Santis, casting director di grande esperienza (ha collaborato con registi come Bellocchio e Placido), seguito da un dialogo sul cinema marchigiano con esperti del settore. Gran finale alle 21.30 con la proiezione di "Perfect Days" di Wim Wenders. Tutti gli eventi sono gratuiti (con un’offerta libera gradita per alcuni). Consigliata la prenotazione a scollinarefilmfestival@gmail.com.