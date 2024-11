Tre giorni con "Talk festival". Conferenze, incontri e laboratori

Tre giorni di incontri, conferenze e laboratori per ragazzi, genitori ed educatori. A ingresso gratuito. Da domani a sabato ad Appignano arriva il "Talk Festival: dialogo tra generazioni", organizzato dal Comune in collaborazione con Help Sos Salute e famiglia e promosso dal Garante regionale per i diritti della persona, Giancarlo Giulianelli. Si parte domani, alle 9.30 all’Ic Luca Della Robbia di Appignano, con l’incontro riservato agli studenti con il docente Enrico Galiano, autore del libro "L’incredibile avventura di un super-errore". Alle 21.15 sarà di nuovo protagonista a teatro con la dottoressa Roberta Cesaroni coach adolescenziale. Dopodomani, alle 17, all’oratorio parrocchiale attività ludiche per le famiglie, con giochi da tavolo e di ruolo (a cura di Terre di Sogno). Alle 21.15 al teatro Gasparrini si terrà l’appuntamento con l’autore e neuropsichiatra Alberto Pellai (foto). Domenica, alle 17, gioco interattivo per ragazzi a cura di Paolo Nanni nel foyer del teatro e, alle 17.30, sarà la volta del duo del "Doppiatore Marchigiano" condotto dalla blogger Daniela Zepponi. Per le serate a teatro e l’incontro con gli autori è fortemente consigliata la prenotazione su Eventbrite.