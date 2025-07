Tre giorni di "Artistrada"

Colmurano si veste a festa per la 29esima edizione di "Artistrada", il festival internazionale degli artisti in strada, in programma da venerdì a domenica. Tre giorni all’insegna di spettacoli, musica, mercatini, sapori locali e dj set fino a notte fonda. Il cuore del borgo sarà un palcoscenico a cielo aperto. Il tema di quest’anno è la leggerezza, intesa come ironia, divertimento e spirito di aggregazione. Lungo le vie si alterneranno musicisti, giocolieri, trampolieri, cartomanti e tanti altri artisti, capaci di coinvolgere e stupire un pubblico di tutte le età. Tra le novità, una performance che unisce arte e benessere: un’area dedicata all’uso delle campane tibetane, per regalare momenti di relax. Come da tradizione ci sarà Pizzagra, la sagra della pizza. Anche sul fronte food non mancheranno nuove chicche, come i vincisgrassi da passeggio, una gustosa rivisitazione on the go del tipico piatto marchigiano. Confermato lo stand dedicato alle paccucce, spicchi di mela rosa immersi nel vino cotto, dai quali si ricavano ottimi dolci. Torna poi il percorso di Stravaganzia, il mercato artistico che riunisce artigiani, illustratori e creativi da tutta Italia. "Grande attenzione anche all’ospitalità – spiegano i promotori -. L’edizione 2025 introduce un’area free camping attrezzata con servizi igienici, pensata per chi vuole fermarsi a dormire in paese. Previsti anche un free camper service e un sistema di navette gratuite che collegheranno i parcheggi periferici con il centro storico". Questi gli artisti: Come l’inchiostro e barba di capra, Elettro Tarocchi, Ete Clown, Folkantina, Gustavo Gollita, Milko Messi, Musica Muta, Prode Società Merende, Skasso e Zirk Comedy. Venerdì si balla con lo ZChalet, mentre sabato sarà la volta di dj Emanuele Saltari.