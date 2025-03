Tre giorni di controlli interforze. Scattano denunce e multe

Tre giorni di controlli interforze, identificate oltre trecento persone. Accertamenti anche nei locali e nei negozi.

Da martedì fino a tutta la giornata di ieri gli agenti di polizia, insieme con i carabinieri, le fiamme gialle e gli agenti della polizia locale, hanno effettuato una serie di controlli straordinari del territorio lungo le strade principali di Civitanova. Nel corso dell’attività sono state identificate circa 300 persone, tra cui numerosi stranieri. Uno di questi è stato denunciato per non aver ottemperato al foglio di via, che gli vietava di fare ritorno nel Comune. Due soggetti sono stati invece sanzionati poiché trovati in possesso di circa dieci grammi di sostanza stupefacente.

Sono poi stati effettuati alcuni posti di controllo: sono state fermati oltre cento veicoli ed elevate quindici sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada. Sono state ritirate sette patenti di guida e una carta di circolazione. Numerosi automobilisti sono stati sottoposti al test dell’etilometro da parte della polizia stradale. Sono stati identificati diveersi soggetti già noti alle forze dell’ordine e, nei confronti di uno di questi, è stato notificato un foglio di via dal comune di Civitanova.

Controlli sono stati svolti anche anche all’interno di sette esercizi commerciali, dove però non sono emerse irregolarità.

Chiara Marinelli