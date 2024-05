Tre giorni di formazione

Si terrà all’Università di Macerata da domani a venerdì, l’ultimo incontro del progetto europeo AccEnt, acronimo del titolo inglese per "Accelerare l’innovazione e l’eccellenza imprenditoriale negli istituti di istruzione superiore". Il progetto, finanziato per 1,2 milioni di euro nell’ambito di un bando Erasmus e supportato dall’Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia, mira a promuove l’innovazione e l’imprenditorialità negli istituti di istruzione superiore di tutta Europa.

Le tre giornate maceratesi prevedono formazione gratuita su competenze imprenditoriali per educatori e formatori svolta dai massimi esperti internazionali. Saranno anche premiati gli studenti dell’Istituto tecnico economico Gentili di Macerata che ad aprile hanno concluso con successo il programma su innovazione e creatività in collaborazione con The Way e Istao. Una sessione sarà dedicata agli ospiti di Enactus Italia, organizzazione internazionale senza scopo di lucro che vuole ispirare gli studenti a lavorare per migliorare il mondo attraverso l’azione imprenditoriale, per costruire un progetto imprenditoriale interdisciplinare.

Per i partecipanti sono previste anche visite sul territorio come al Matt, dove sarà presentato il lavoro anche dei neo e giovani imprenditori e delle start-up locali, e a InNova Macerata oltre che alla ricca collezione d’arte di palazzo Ricci.