"Tre giorni di prognosi a mio figlio preso per il bavero da un 55enne"

"L’episodio è avvenuto davanti a Palazzo Volpini e per fortuna è intervenuto un passante per staccare quell’uomo, che aveva preso per il bavero mio figlio. Dopo l’ho accompagnato al pronto soccorso e lì gli hanno refertato tre giorni di prognosi, a causa delle lesioni riportate. Ora mi riservo di vedere le immagini di videosorveglianza, per decidere se sporgere denuncia". Lo afferma il padre del ragazzino di 12 anni che venerdì pomeriggio, mentre andava in bici con quattro amici a Porto Recanati, sarebbe stato afferrato sulla spalla da un portorecanatese di 55 anni, al termine di un battibecco. Tant’è che poco dopo erano arrivati la polizia locale e i carabinieri (a supporto), i quali avevano identificato l’uomo e tutti i presenti. E ieri mattina il genitore, un 45enne residente in città, ha voluto dare la sua versione dei fatti al Carlino, assieme al suo avvocato Maurizio Ballarini. "Intorno alle 19, mio figlio e un amico giravano, in due, sopra a una bici – dice il padre del 12enne –. Vicino a loro c’erano altri ragazzini più o meno della stessa età, ognuno in sella a una bici. Da quanto mi hanno riferito, si trovavano di fronte al municipio quando sono passati sul marciapiede, di fianco a quest’uomo di 55 anni che stava con la moglie. Così lui ha cominciato a insultare i ragazzi, e allora gli hanno risposto ‘ma vai via’". A quel punto "lui è corso verso mio figlio e lo avrebbe preso con forza da dietro, sul cappuccio della felpa, con entrambe le mani – aggiunge il genitore –. Ma sarebbe potuta andare peggio, se non si fosse messo di mezzo un giovane che passava su corso Matteotti e ha spinto via il 55enne. Quindi, il tizio si è allontanato e i ragazzi hanno allertato al telefono i carabinieri, per poi inseguirlo lungo il cavalcavia. Qualche minuto dopo – osserva ancora –, mio figlio ha chiamato una pattuglia della polizia locale, che passava per strada. In breve, gli agenti hanno fermato l’uomo in via Argentina. Più tardi, l’ho portato al pronto soccorso di Loreto, e se n’è uscito con una prognosi di tre giorni per via di un arrossamento attorno alla gola. È ancora sotto choc, e ieri non è andato a scuola". Su come si intenderà agire, lo spiega l’avvocato Ballarini: "Con calma aspetteremo domani per vedere le immagini di videosorveglianza al comando della polizia locale, perché vogliamo chiarezza sulla vicenda. Dopo valuteremo possibili azioni, tra cui la querela per lesioni e violenza privata".

Giorgio Giannaccini