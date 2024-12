Tre giorni di scacchi per gli under 18

In tre giornate, oggi, domani e domenica prossima, sempre con inizio alle 15, il Comune ha organizzato la prima edizione del torneo di scacchi under 18, intitolato "Fai la mossa giusta": nell’auditorium Santo Spirito è stata collocata una ventina di scacchiere, programmando i turni di gioco. In palio la coppa quale primo premio, con riconoscimenti per il secondo e il terzo classificati. L’iniziativa è conseguente a quella realizzata, durante l’estate nella biblioteca Ascariana. L’amministrazione, per favorire la passione per l’attività ha effettuato l’acquisto di numerosi e completi set di scacchi da gara (scacchiere, pezzi e orologi) rendendoli anche disponibili per chiunque voglia impegnarsi nelle mosse esigenti costante applicazione e lucide riflessioni. I set sono conservati nell’Ascariana, in cui si potrà giocare durante il normale orario di apertura. Il gioco ha fatto registrare un crescente impulso con l’attuazione del progetto "Gli scacchi a scuola", svolto con successo nelle classi dell’istituto comprensivo Enrico Mestica che si è ripetutamente distinto partecipando alle finali scolastiche nazionali. L’acquisto dei set è stato "inaugurato" dall’assessore municipale alla cultura Jacopo Coloccioni che si è confrontato con una rappresentanza di età scolare.

Gianfilippo Centanni